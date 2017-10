Actualidade

Os concursos ao Programa de Apoio Sustentado, nas modalidades bienal e quadrienal, vão abrir na próxima semana, com um montante global de 64,5 milhões de euros para todas as áreas artísticas em 2018-2021, foi hoje anunciado.

De acordo com a Direção-Geral das Artes (DGArtes), até 30 de novembro, serão anunciados os prazos, áreas artísticas, domínios de atividade e prioridades das linhas a abrir em 2018, com os outros programas de apoio do novo modelo de apoio às artes.

Quanto aos concursos ao Programa de Apoio Sustentado, vão receber os seguintes montantes para 2018-2021: nas artes visuais, com o total de 4,3 milhões de euros, para arquitetura, artes plásticas, design, fotografia e novos media; nas artes performativas, com o total de 48,1 milhões de euros, para dança, música, teatro e circo contemporâneo e artes de rua; cruzamentos disciplinares tem o total de 12 milhões de euros.