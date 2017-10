Incêndios

A Câmara de Mação formalizou uma participação na Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) contra a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), para apuramento de responsabilidades, e admite outra contra o Estado, para eventual indemnização, anunciou hoje a autarquia.

Em comunicado, aquele município do distrito de Santarém, onde cerca de 80% do território foi destruído este ano pelos incêndios, refere ter apresentado uma "participação na Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) na quarta-feira, na sequência do incêndio ocorrido em Mação" entre os dias 23 e 27 de julho, colocando uma série de questões cujos factos "quer ver esclarecidos" e exigindo o "apuramento de responsabilidades".

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela (PSD), disse hoje que a participação "foi feita contra a ANPC e contra as pessoas que tomaram as decisões, em dados momentos", tendo sublinhado que "a fita do tempo da ANPC vem comprovar o desvio de meios que, desde a primeira hora, Mação denunciou, desvios efetuados por parte do então CONAC [Comandante Operacional Nacional], Rui Esteves".