Actualidade

Ana Margarida de Carvalho, Ana Teresa Pereira, Ernesto Rodrigues, Francisco Sousa Vieira e Mafalda Ivo Cruz são os finalistas, no âmbito da Narrativa, ao prémio PEN Clube, que também divulgou hoje os candidatos de Ensaio e Poesia.

A escritora Ana Margarida de Carvalho é um dos cinco finalistas, com o livro "Não se Pode Morar nos Olhos de Um Gato", que lhe garantiu o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (APE), anunciado na quarta-feira, e a nomeação para o Prémio Oceanos de literatura, no Brasil, na terça-feira passada.

A romancista Ana Teresa Pereira, com o livro "Karen", e Mafalda Ivo Cruz, com a obra "Pequena Europa", que também foram finalistas do Grande Prémio da APE, relativo a edições de 2016, são outras nomeadas para o Prémio PEN Clube de narrativa, à semelhança de Ernesto Rodrigues, autor de "Uma Bondade Perfeita", e Francisco Sousa Vieira, que escreveu "Os Homens que os Pássaros Comem".