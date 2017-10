Actualidade

Dois homens morreram e três ficaram hoje feridos com gravidade após uma colisão frontal entre dois automóveis na variante do Troto, em Almancil, Loulé, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

O choque ocorreu entre um veículo ligeiro e um ligeiro de mercadorias (conhecido como 'pick-up') e os três homens com ferimentos graves foram transportados para o hospital de Faro, disse a mesma fonte.

O acidente, que ocorreu cerca das 06:00, obrigou ao corte de trânsito durante mais de duas horas naquela variante à Estrada Nacional (EN125), inaugurada no verão do ano passado.