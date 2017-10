Incêndios

O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, lembrou as vítimas dos incêndios em Portugal durante a sua intervenção no Conselho Europeu que teve hoje início em Bruxelas, e defendeu a necessidade de a União Europeia melhorar as suas capacidades.

"Gostaria de lembrar as vítimas dos desastres naturais que atingiram o nosso continente nas últimas semanas. Estou a pensar particularmente nos devastadores incêndios que afetaram dezenas de milhares dos nossos concidadãos em Portugal e Espanha e que deixaram tantos mortos e feridos", afirmou Tajani, dirigindo-se aos chefes de Estado e de Governo da UE, entre os quais o primeiro-ministro, António Costa.

"Só este ano, mais de 750 mil hectares das florestas europeias foram destruídas pelo fogo. Só em Portugal, mais de 100 pessoas perderam a vida", sublinhou.