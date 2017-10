Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Portugal Telecom (STPT) considera que além dos sete compromissos assumidos pela Altice, faltam os relativos aos atuais colaboradores, salientando que "o maior compromisso" será "o de humanizar a gestão dos recursos humanos".

Na segunda-feira, a Altice apresentou sete compromissos para Portugal, que incluem, entre outros, o investimento em redes e infraestruturas do futuro a criação de 4.000 empregos em centros de atendimento telefónico ('call centers') e a contratação de 500 jovens portugueses recém-licenciados até 2020 ou a exportação do conhecimento português.

"Esperamos que o compromisso com a inovação para a PT Portugal/Altice não deixe para trás os trabalhadores que hoje integram as empresas que fazem parte da PT Portugal", refere o sindicato hoje em comunicado, acrescentando que "o maior compromisso e que fará a diferença será o de humanizar a gestão dos recursos humanos, acabando com as situações que lamentavelmente existem na PT Portugal que 'humilham e desrespeitam a dignidade' das pessoas que cá trabalham'".