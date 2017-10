Incêndios

O fogo que deflagrou no domingo destruiu 54 casas de primeira habitação no concelho de Tábua e provocou "feridos, alguns em estado grave", disse o presidente da Câmara de Tábua, no distrito de Coimbra.

As casas de primeira habitação destruídas são 54, mas o número dispara "para as centenas", se forem contabilizadas residências de segunda habitação, casas desocupadas, anexos e barracões, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Tábua, Mário Loureiro.

As pessoas que ficaram desalojadas estão neste momento, "essencialmente, em habitações de família", sendo que também foi assegurada resposta por parte da Câmara, em casas e apartamentos que estavam disponíveis, informou.