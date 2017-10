Incêndios

O ex-presidente de Timor-Leste Xanana Gusmão visita na sexta-feira Oliveira do Hospital, num "gesto de solidariedade" com as vítimas dos incêndios de domingo, disse hoje uma fonte autárquica à agência Lusa.

O líder histórico da resistência timorense contra a ocupação indonésia da antiga colónia de Portugal, Kay Rala Xanana Gusmão, "visita o concelho por sua iniciativa, para se solidarizar e inteirar" da situação das populações na sequência dos fogos que assolaram o país nos últimos dias.

A fonte da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, adiantou que o herói da independência de Timor-Leste será recebido nos Paços do Concelho, às 10:30, pelo presidente da autarquia, José Carlos Alexandrino.