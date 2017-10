Incêndios

Mais de cem alunos do Instituto Piaget, da Universidade Católica e do Instituto Politécnico de Viseu participam hoje à noite numa marcha silenciosa entre o Rossio à Sé, com o objetivo de homenagear as vítimas dos incêndios.

"Vamos trajados de luto, em marcha silenciosa, até à Sé. Depois vamos largar cerca de 60 balões com luz", contou à agência Lusa Miriam Marques, uma das alunas do Instituto Piaget que está a organizar a iniciativa.

Segundo Miriam Marques, os estudantes devem estar às 22:00 no Rossio devidamente trajados em luto e levar consigo algo branco, como uma flor ou uma fita. A restante população está também convidada a participar nesta homenagem.