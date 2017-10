Incêndios

O Movimento Fénix realiza, no sábado, uma vigília na Estrada Nacional 236-1, onde morreram 47 pessoas no incêndio de Pedrógão Grande, com o objetivo de dar voz ao desalento dos que foram afectados pelos incêndios deste ano.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, este movimento cívico explica que são apenas um grupo de cidadãos preocupados como o património natural que querem ver defendido e assegurado, porque dele depende a sustentabilidade das comunidades que nele habitam.

"O nosso desejo é de que as inúmeras teorias já apresentadas e discutidas resultem num pacto nacional que envolva todas as entidades responsáveis, tenham elas as siglas que tiverem, que surtam efeitos imediatos, mas ainda mais importante, que sejam promotoras de resultados a muito longo prazo", lê-se na nota.