Actualidade

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais apelou hoje no Parlamento ao "consenso" em torno do novo regime sancionatório do 'crowdfunding', depois de o PSD ter criticado a proposta do Governo.

"Apelo a que o PSD entre novamente no consenso sobre estas matérias e tenho a certeza de que na especialidade terão oportunidade de melhorar um sistema que foi aprovado por todos", disse o secretário de Estado António Mendonça Mendes, no plenário.

Em causa a proposta de lei sobre o regime sancionatório do financiamento colaborativo (conhecido como 'crowdfunding') previsto na lei 102/2015, que por sua vez aprovou o regime jurídico e as modalidades deste tipo de financiamento.