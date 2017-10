AR/Censura

Os presidentes das bancadas do PCP, João Oliveira, e de "Os Verdes", Heloísa Apolónia, assumiram hoje o voto contra a moção de censura ao Governo socialista, que será discutida na terça-feira.

Em declarações aos jornalistas no final da conferência de líderes que agendou o debate da moção de censura apresentada pelo CDS-PP, João Oliveira e Heloísa Apolónia condenaram o que consideram tratar-se de uma tentativa de retirar dividendos políticos de tragédias, como os fogos florestais de junho e outubro, ou meras estratégias partidárias por parte dos democratas-cristãos.

O texto do CDS-PP "Pelas falhas do Governo nos incêndios trágicos de 2017" considera que "as medidas anunciadas para o médio e longo prazo não justificam a omissão no curto prazo" e que, no período entre as duas tragédias de fogos florestais de junho e outubro, "o primeiro-ministro não se mostrou disponível para assumir as responsabilidades políticas".