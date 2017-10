Actualidade

O Banco BPI registou um resultado líquido de 23 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um recuo de 87% face ao lucro de 183 milhões de euros obtido em igual período de 2016, informou hoje o banco.

"Gostaria de sublinhar que o resultado líquido com custos extraordinários é positivo em 23 milhões de euros, o que significa que o banco foi capaz de absorver perdas de 212 milhões de euros do ajuste contabilístico do BFA [Banco de Fomento Angola] e 77 milhões de euros de custos extraordinários do plano de saídas voluntárias que fizemos em junho e julho", realçou Pablo Forero, presidente executivo do BPI.

O responsável espanhol falava durante a conferência de imprensa de apresentação das contas entre janeiro e setembro, tendo destacado que o resultado líquido recorrente (sem extraordinários) ascendeu a 312 milhões de euros, correspondentes a um aumento de 71%.