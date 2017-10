Actualidade

O Grupo feminino júnior do Acro Clube da Maia conquistou hoje a medalha de ouro na final individual do exercício dinâmico, no Campeonato da Europa de Ginástica Acrobática.

Em comunicado, a Federação de Ginástica de Portugal (FGP) adiantou que o grupo composto por Joana Moreira, Rita Ferreira e Beatriz Carneiro obteve uma pontuação de 28.100.

No escalão júnior o par Masculino Tomás Filipe/ Henrique Branco (Grupo Dramático e Sportivo de Cascais) alcançou a final com o exercício de equilíbrio, ao terem-se classificado em quarto lugar, com 27.690 pontos.