Actualidade

O advogado do Benfica João Correia congratulou-se hoje com a visita da Polícia Judiciária (PJ) às instalações do clube, com buscas no âmbito do caso dos emails, considerando que esta apenas peca por muito tardia.

"Até que enfim que cá vieram. Perante as insinuações, sugestões feitas relativamente a factos fraudulentos praticados pelo Benfica, todos queríamos, avidamente, o único meio para destruir essas acusações, que era este episódio que se passou aqui hoje. Que a PJ cá viesse para verificar em pormenor se era verdadeiro. Estávamos desejosos que isso acontecesse", assegurou.

Em declarações à BenficaTV, o causídico reforçou: "Que concluam rapidamente e de forma muito rigorosa e definitiva se há ou não qualquer corrupção desportiva por parte do Benfica".