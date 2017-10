Actualidade

O BPI reduziu em 347 trabalhadores o quadro de pessoal entre janeiro e setembro deste ano e mais cerca de 250 sairão até inícios de 2018, divulgou hoje o banco.

No final de setembro, o BPI tinha 5.178 trabalhadores, menos 347 do que no final de 2016, segundo os resultados dos primeiros nove meses de 2017, hoje apresentados em conferência de imprensa.

Contudo, a redução de pessoal no BPI ainda continuará, uma vez que das mais de 500 funcionários que acordaram sair do banco nos programas de rescisões voluntárias e reformas antecipadas lançado em meados deste ano, disse o administrador José Pena do Amaral, acrescentando que há cerca de 250 pessoas que já assinaram a saída, mas que a efetividade dessa saída acontecerá só no final desde ano ou mesmo nos primeiros meses de 2018.