Novo Banco

A administração do Novo Banco afirma, numa carta enviada aos colaboradores e clientes, que a instituição financeira "é sólida e bem capitalizada" e que se vai "concentrar no apoio às pequenas e médias empresas".

Na missiva, assinada pelo presidente, Byron Haynes, e o presidente executivo, António Ramalho, a que a Lusa teve hoje acesso, os dois responsáveis dizem que "o Novo Banco é uma instituição financeira sólida e bem capitalizada, posicionada para apoiar os seus clientes e ajudá-los a alcançar os seus objetivos".

"Como CEO [presidente executivo], gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe mostrar o nosso apreço. Obrigada pela sua lealdade e envolvimento com o banco. Partilhamos da sua confiança no Novo Banco, e nesse sentido, queremos deixar-lhe uma mensagem de otimismo e esperança no futuro da instituição", lê-se na carta.