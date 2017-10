Actualidade

O assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves foi hoje constituído arguido na sequência de buscas da Policia Judiciária ao clube, por ter estatuto de advogado, disse fonte do Benfica.

De acordo com a mesma fonte, a constituição de arguido a Paulo Gonçalves "não reside em nenhuma suspeita concreta do processo, mas sim das exigências do próprio estatuto da ordem dos advogados que assim determina sempre que um advogado forneça informação num âmbito de um processo".

Pelo mesmo motivo, um elemento da Ordem dos Advogados esteve presente a acompanhar a diligência.