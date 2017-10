Actualidade

A SAD do Benfica garantiu hoje ter prestado toda a colaboração com as autoridades judiciais e que não foi constituída arguida no caso dos emails, após buscas da Polícia Judiciária.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD os 'encarnados' informou que "no dia de hoje foram realizadas buscas na sua sede social que, de acordo com a Procuradoria Geral Distrital de Lisboa, se relacionaram com o denominado 'caso dos emails do Benfica'".

"Mais se informa que a Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD não foi constituída arguida e prestou toda a colaboração com vista ao apuramento dos factos".