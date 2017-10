Novo Banco

A venda do Novo Banco à Lone Star é positiva para a estabilização do sistema financeiro português, considerou hoje Pablo Forero, presidente executivo do Banco BPI, destacando que, apesar de o negócio não ser o ideal, resolve o problema.

"Na nossa opinião, o que o Governo, o Banco de Portugal e as autoridades europeias tentaram - porque não há solução ótima - foi provavelmente encontrar a solução menos má", afirmou o gestor, em reação à venda à Lone Star de 75% do Novo Banco, que foi concluída na quarta-feira.

Segundo Forero, "o que convém a Portugal e ao sistema financeiro português é que o processo seja fechado, que a página seja virada e que se ande para a frente".