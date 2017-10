Actualidade

O Sporting de Braga sofreu hoje a primeira derrota na Liga Europa de futebol, ao perder em casa com o Ludogorets, por 2-0, na terceira jornada, caindo para a segunda posição do Grupo C.

Moti colocou a equipa búlgara em vantagem aos 25 minutos, com o central Raul Silva a confirmar o triunfo do Ludogorets aos 56, com um autogolo.

Com este resultado, o Sporting de Braga, com seis pontos, foi ultrapassado pelo Ludogorets, que tem sete. O Hoffenheim está na terceira posição, com três pontos, depois de vencer o Basaksehir (3-1), que tem um.