Antevisão

Rui Vitória testou o 4-3-3 em dois jogos, mas no campeonato vai voltar ao 4-4-2? Sérgio Conceição vai apostar em que guarda-redes? Coentrão vai descansar?

Nem sempre o rescaldo das competições europeias corre bem às equipas grandes, sobretudo depois de defrontarem outros gigantes. Dos três crónicos candidatos ao título, o Benfica joga no meio, depois do FC Porto e antes do Sporting, mas continua a ser aquele que concentra os holofotes.