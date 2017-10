Incêndios

O fiscalista Manuel Faustino sugeriu a introdução de uma autorização legislativa no Orçamento de 2018 para o Governo criar "medidas de natureza fiscal" para apoiar as zonas e as pessoas afetadas pelos incêndios, nomeadamente isenções nos impostos do património.

Em entrevista à Lusa, que será divulgada na íntegra durante o fim de semana, a propósito da proposta do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) entregue no parlamento em 13 de outubro, Manuel Faustino defendeu que "podia haver [no documento] medidas fiscais extraordinárias a vários níveis, desde isenções extraordinárias de IMI a medidas nos impostos sobre o rendimento", nomeadamente "majoração de encargos para reflorestações".

Depois de, em junho, mais de 60 pessoas terem morrido num incêndio de grandes proporções que se iniciou em Pedrógão Grande mas que se alastrou a outros concelhos da zona Centro, no passado domingo deflagraram centenas de incêndios no país, sendo novamente a região Centro a mais afetada, tendo provocado mais de 40 mortos. Nas duas situações, houve casas e empresas totalmente destruídas pelas chamas, assim como amplas áreas florestais.