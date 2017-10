Actualidade

A 10.ª edição do festival literário Escritaria, em Penafiel, começa hoje e vai até domingo, homenageando, ao longo de três dias, o escritor Miguel Sousa Tavares.

"Depois de Urbano Tavares Rodrigues, José Saramago, Agustina Bessa-Luís, Mia Couto, António Lobo Antunes, Mário de Carvalho, Lídia Jorge, Mário Cláudio e Alice Vieira, é agora a vez de destacar a vida e a obra de Miguel Sousa Tavares", anunciou a organização quando revelou o nome do homenageado, no mês passado.

A organização do Escritaria refere-se a Miguel Sousa Tavares como o "autor do romance português mais vendido no século XXI", referindo-se a "Equador", recordando que, ao longo de duas décadas, o autor editou 16 títulos e vendeu mais de um milhão de exemplares.