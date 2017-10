Actualidade

Um jogo para telemóvel para aplaudir o discurso do Presidente chinês, Xi Jinping, na abertura do XIX Congresso do Partido Comunista (PCC), registou 860 milhões de utilizações no espaço de 24 horas, noticiou a imprensa chinesa.

O jogo "Que Grande Discurso: Aplaude Xi Jinping" reproduz parte da intervenção de Xi, na quarta-feira, no Grande Palácio do Povo, enquanto umas mãos digitalizadas aplaudem cada vez que o utilizador toca no ecrã do telemóvel.

O secretário-geral do PCC leu durante três horas e meia um discurso que, na versão impressa, tem 65 páginas. Perante os mais poderosos do regime chinês, Xi avançou com a sua visão de uma China moderna e próspera, capaz de se erguer alto no mundo, e onde o partido ocupa a posição central.