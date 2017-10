Actualidade

Portugal apresenta-se com a terceira taxa mais elevada na União Europeia (UE) de população empregada com contrato temporário de trabalho, de acordo com os dados hoje disponibilizados pelo Pordata.

De acordo com o portal estatístico da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o número de trabalhadores com contratos temporários aumentou entre 2000 e 2016 e o país tem agora 22,3% da sua população empregada com vínculo temporário, acima da média comunitária de 14,2%.

Itália, Dinamarca e Alemanha surgem próximos da média da UE.