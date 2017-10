Actualidade

A poluição ambiental mata mais pessoas anualmente que todas as guerras e violência no mundo, tabaco, fome, desastres naturais, SIDA, tuberculose e malária, concluiu um estudo norte-americano.

Uma em cada seis mortes prematuras no mundo em 2015, cerca de nove milhões, podem ser atribuídas a doenças por exposição tóxica, de acordo com um estudo divulgado na quinta-feira pela revista científica The Lancet.

O custo financeiro das mortes relacionadas com a poluição, doenças e segurança social é igualmente enorme, acrescentou o estudo, apontando para 4,6 biliões de dólares em perdas anuais, ou cerca de 6,2% da economia global.