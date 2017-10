Actualidade

Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas na Birmânia, na sequência de uma intervenção da polícia que disparou sobre pessoas que tentavam extrair ilegalmente jade no norte do país, noticou hoje a imprensa.

A violência aconteceu quando a polícia impediu cerca de 50 pessoas, armadas com facas, de aceder a uma zona pertencente a uma empresa mineira perto de Hpakant, no estado de Kachin, no norte do país, a região mais rica em jade.

Uma hora depois, "cerca de 600 pessoas voltaram e atacaram a polícia", afirmou o jornal Global New Light of Myanmar.