O Governo timorense garantiu hoje ao corpo diplomático acreditado em Díli que cumprirá todos os seus compromissos, referindo que apesar do atual momento de tensão política, Timor-Leste "continuará a merecer a confiança internacional".

"O país continua estável, pacífico, com todas as atividades a decorrer com normalidade", disse Aurélio Guterres, ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, num encontro com diplomatas, um dia depois de a oposição ter aprovado no Parlamento Nacional uma moção de rejeição ao programa do Governo.

"Todos os programas estão a decorrer com normalidade e a administração estatal cumprirá todos os seus compromissos. Timor-Leste continuará a ser um exemplo de construção de Estado e a merecer a confiança de todos", afirmou, durante o curto encontro.