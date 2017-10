Incêndios

Os habitantes da aldeia de Folgosinho, no concelho de Gouveia, tencionam criar uma associação de defesa da floresta para evitar que no futuro a localidade volte a ser atingida por calamidades como as registadas no domingo.

O projeto vai ser dinamizado pelo movimento "Vamos ajudar a renascer Folgosinho!", que surgiu nesta aldeia da Serra da Estrela após os incêndios de domingo e de segunda-feira.

"Passadas poucas horas da tragédia que varreu a zona Centro do país, em plena encosta norte da Serra da Estrela, no concelho de Gouveia, a aldeia de Folgosinho mobilizou-se para tomar medidas de apoio à população e para criar soluções de futuro, para que não mais venha a ser vítima deste tipo de calamidades", refere Rita Brazete, representante do movimento.