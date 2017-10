Actualidade

As pequenas revoluções do pensamento e das decisões, expressas através da ilustração e do livro ilustrado, estarão em foco no programa Folio Ilustra do Festival Literário Internacional de Óbidos, que decorre naquela vila.

O tema do festival é dedicado a "Revoluções Revoltas e Rebeldias", mas, para a curadora do Programa Ilustra, Mafalda Milhões, a intenção não foi seguir pelo caminho mais óbvio, como contou à agência Lusa.

"Não nos vinha à cabeça a ideia de revolução ligada a guerras, calamidades, motins, conflitos, mas sim as referências às revoluções mais pequenas, do pensamento, das atitudes, das decisões, do verbo transformar, do verbo sentir", disse.