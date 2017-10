Actualidade

A balança corrente da zona euro registou em agosto um excedente de 33,3 mil milhões de euros, mais do que em agosto do ano passado e do que em julho deste ano, informou hoje o Banco Central Europeu.

O excedente da balança corrente da zona euro tinha sido em agosto de 2016 de 26,5 mil milhões de euros e em julho deste ano tinha chegado aos 31,5 mil milhões de euros.

Segundo o BCE, estes dados refletem excedentes de bens no valor de 28,2 mil milhões de euros, de rendimentos primários de 10,3 mil milhões de euros e de serviços de 7,2 mil milhões de euros.