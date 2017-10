Actualidade

Uma campanha de divulgação e esclarecimento sobre o Rendimento Social de Inserção (RSI) foi hoje lançada pelo Governo com o objetivo de recuperar "a cobertura do número de beneficiários" desta prestação social.

"Com a campanha hoje lançada pretende-se dignificar esta prestação e reforçar a sua capacidade integradora e inclusiva, recuperando a cobertura do número de beneficiários do RSI", afirma o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em comunicado.

O ministério adianta que "as alterações introduzidas ao RSI em 2012 e 2013 reduziram o valor da prestação atribuída às famílias carenciadas e introduziram um conjunto de alterações penalizadoras que levaram a uma diminuição significativa do número de beneficiários desta prestação social".