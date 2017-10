Actualidade

O novo vice-presidente do Governo da Madeira afirmou hoje que a reorganização do executivo regional resulta da necessidade de adaptação "a uma nova conjuntura económica" e criticou a "discriminação" da região pelo Orçamento do Estado.

"Hoje, três novos membros dos XII Governo Regional da Madeira tomam posse, num processo de redefinição e reorganização, adaptado a uma nova conjuntura económica", declarou Pedro Calado no discurso da tomada de posse dos três novos elementos do XII Governo Regional, no Funchal.

O presidente do Governo da Madeira, o social-democrata Miguel Albuquerque, remodelou a sua equipa após as eleições de 01 de outubro, o que resultou no afastamento dos secretários das pastas das Finanças e Administração Pública (Rui Gonçalves), Economia, Turismo e Cultura (Eduardo Jesus) e Assuntos Parlamentares e Europeus (Sérgio Marques), que marcaram presença nesta cerimónia.