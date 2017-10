Actualidade

Em setembro, a taxa de juro implícita nos contratos de crédito à habitação fixou-se nos 1,009%, uma descida de 0,5 pontos base face a agosto (1,009%), de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A prestação média vencida ficou inalterada em setembro, ao contrário do que aconteceu em agosto quando a prestação média vencida subiu, acompanhando a subida dos juros de 0,5 pontos em agosto face a julho.

Para o financiamento de aquisição de habitação, o destino mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos foi 1,031% em setembro, 0,4 pontos base menos do que o mês anterior (1,035%).