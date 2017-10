Altice/Media Capital

A NOS congratula-se com o sentido do parecer dos serviços técnicos do regulador dos media ERC, que era desfavorável à compra da Media Capital pela Altice, mostrando "perplexidade" pelo voto do presidente, Carlos Magno.

Em comunicado, a operadora de telecomunicações liderada por Miguel Almeida critica o voto do presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), Carlos Magno, e garante que a "Nos não aceita, nem se conformará com qualquer resultado que em seu entender prejudique os interesses dos cidadãos ou do país", acrescentando que "na exata medida em que entender que esses interesses não estão assegurados, recorrerá às instâncias competentes, com vista a garantir a proteção dos mesmos".

O Conselho Regulador da ERC não chegou a consenso sobre a operação de compra da Media Capital (dona da TVI) pela Altice (proprietária da PT/Meo), já que era necessário que os três membros estivessem de acordo.