Actualidade

Francisco George, que faz hoje a sua última intervenção como diretor-geral de Saúde, vai receber a Grã-Cruz da Ordem de Mérito pelo seu "espírito de serviço público", anunciou o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa, que enviou uma mensagem para ser lida na cerimónia de despedida do diretor-geral de Saúde, enalteceu as qualidades de Francisco George e justificou a atribuição da distinção com o "espírito de serviço público" demonstrado.

A Ordem do Mérito destina-se a galardoar atos ou serviços meritórios praticados no exercício de quaisquer funções.