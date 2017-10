Incêndios

O Presidente de Angola expressou ao povo e Governo de Portugal a sua solidariedade sobre os "acontecimentos de tão graves proporções", na sequência dos incêndios dos últimos dias, que causaram várias mortes e perdas materiais.

Em nota da Presidência da República angolana divulgada hoje, João Lourenço expressou ao seu homólogo, Marcelo Rebelo de Sousa, o apoio de Angola para que, "de algum modo, se ajude a minimizar o sofrimento das vítimas".

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 43 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.