Actualidade

O Ministério do Mar informou hoje estar "empenhado em manter a pesca de sardinha em níveis que permitam a recuperação", após um parecer científico, entretanto divulgado, que aponta para a proibição face à redução acentuada do 'stock' na última década.

"O Governo está empenhado em manter a pesca de sardinha em níveis que permitam a recuperação do recurso", indica a tutela em comunicado.

Para isso, "é necessário prosseguir e reforçar uma gestão sustentável e responsável", acrescenta o Ministério do Mar, notando que "a sardinha é um recurso de interesse estratégico para a pesca nacional, cuja sustentabilidade ambiental, económica e social importa garantir, atento o impacto deste recurso nas comunidades piscatórias, na indústria conserveira e comércio de pescado, nas exportações do setor, na gastronomia e no turismo".