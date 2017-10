Actualidade

A ministra da Justiça considerou hoje que a Polícia Judiciária deve ter um papel central na discussão sobre a prevenção dos crimes de fogo posto, ajudando o país na "tarefa hercúlea" para evitar que a tragédia dos incêndios florestais se repita.

"A Polícia Judiciária (...) tem um conhecimento aprofundado da malha territorial, dos interesses económicos associáveis à atividade do fogo; tem um trabalho único de composição do perfil sócio psicológico do incendiário. Está hoje bem posicionada para assumir um papel central nos debates sobre o futuro que queremos ter, colocando esse conhecimento ao serviço da prevenção", disse hoje Francisca Van Dunem na cerimónia comemorativa dos 72 anos da PJ.

A propósito dos milhares de incêndios florestais que deflagraram este verão, a ministra defendeu que Portugal tem "uma tarefa hercúlea de reconstrução e de criação de padrões de comportamento e ação que cristalizem a irrepetibilidade da tragédia".