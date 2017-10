Incêndios

Doze pessoas morreram no concelho de Oliveira do Hospital na sequência do incêndio de domingo, disse hoje o presidente da Câmara Municipal, indicando que os óbitos foram confirmados pelo Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

"Quero dizer que esses mortos são contabilizados e a Proteção Civil Nacional deve fazer uma coisa: deve ligar para o Instituto de Medicina Legal, porque estes corpos já foram autopsiados. E se foram autopsiados é porque morreram mesmo", declarou José Carlos Alexandrino aos jornalistas.

O autarca, eleito pelo PS na condição de independente, disse que o total de mortos no concelho, devido aos fogos de domingo, subiu na quinta-feira para 12, o que difere do balanço da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), que continua a contabilizar até agora 43 vítimas mortais em várias zonas do país, das quais 10 em Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra).