Incêndios

O Presidente da República disse hoje que a questão do voluntarismo na Proteção Civil vai ser discutida no Conselho de Ministro de sábado e alertou que a existência de época de incêndios definida "deixou de ter razão de ser".

Em Nelas, no distrito de Viseu, no âmbito de um conjunto de visitas que está a realizar após os incêndios do fim de semana, que mataram pelo menos 43 pessoas, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu o trabalho dos bombeiros e lembrou que estas pessoas, que são na sua maioria voluntários, desempenham missões ao longo de todo o ano.

"Agradecer, em nome de todos os portugueses. É muito importante aqui estar. As pessoas lembram-se deles nestas alturas [de incêndios], mas eles existem todo o ano, em outras missões. Infelizmente, há outros problemas, que não são só no verão, são também no inverno. E mesmo a ideia de que há um período de incêndios já deixou de ter razão de ser, como acabámos de verificar neste fim de semana", alertou Marcelo Rebelo de Sousa.