Incêndios

A Associação Dignitude, com sede em Coimbra, vai ativar de emergência o programa Abem nos concelhos afetados pelos incêndios de domingo, de forma a distribuir medicamentos pelos cidadãos que se encontrem em maior necessidade momentânea.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a instituição adianta que "o programa será protocolado com as autarquias mais afetadas pelos últimos incêndios", à semelhança do que foi feito com o município de Figueiró dos Vinhos para apoio às famílias vítimas dos incêndios de junho.

O programa Abem procura combater a exclusão no acesso ao medicamento, tendo distribuído 36.616 fármacos a 3.019 beneficiários entre maio de 2016 e setembro de 2017.