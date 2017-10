Incêndios

A UGT de Viseu exigiu hoje que os "responsáveis políticos" adotem medidas "enérgicas e eficazes" para devolver a segurança às pessoas e bens em situações dramáticas.

Numa nota enviada hoje à agência Lusa, o secretariado da União Geral de Trabalhadores (UGT) de Viseu exige que sejam tomadas "medidas enérgicas e eficazes que, de uma vez por todas, devolvam a segurança às pessoas" em "situações dramáticas", como os incêndios.

A organização sindical manifesta, simultaneamente, a sua "total solidariedade para com todas as populações atingidas pelo flagelo dos incêndios que dizimaram o Centro e Norte do país e muito particularmente a região de Viseu".