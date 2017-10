Actualidade

Todos os partidos uniram-se hoje para resolver o problema do excesso de peso das mochilas escolares, recomendando ao Governo onze medidas que vão desde campanhas de sensibilização até cacifos nas escolas para os alunos.

As medidas estão expressas num projeto de resolução, subscrito por todas as bancadas parlamentares, que recomenda ao Governo uma redução do peso das mochilas escolares, e que foi hoje aprovado por unanimidade.

"Os partidos com assento nesta câmara chegaram a um consenso e elaboraram um projeto de resolução comum", demonstrando que existe "unanimidade sobre um conjunto de medidas que se consideram úteis para acabar com o peso excessivo das mochilas escolas", disse o deputado do PSD Amadeu Albergaria.