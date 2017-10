Catalunha

O Conselho de Ministros espanhol reúne-se no sábado para avançar com medidas concretas para "restaurar a legalidade" na Catalunha, ao mesmo tempo que os separatistas voltam a ameaçar com uma declaração de independência para os próximos dias.

Madrid dá assim mais um passo na implementação do artigo 155.º da Constituição, que prevê a intervenção numa comunidade autónoma, depois de ter chegado um acordo sobre essas medidas com o segundo maior partido espanhol, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), que lidera a oposição ao Partido Popular (PP), minoritário, do Governo de Mariano Rajoy.

Os cidadãos (centro), o quarto maior partido no parlamento em Madrid também apoia o regresso à ordem constitucional daquela região espanhola.