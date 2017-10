Actualidade

O presidente do Grupo Parlamentar do PS, Carlos César, foi hoje reeleito neste cargo pelos deputados socialistas com 81% dos votos, percentagem sensivelmente idêntica àquela que registou em 2015 no início da legislatura (83%).

Segundo os dados da bancada do PS, que não contém o número absoluto de votos a favor, contra, brancos ou nulos, votaram 80 deputados num total 86 membros do Grupo Parlamentar, ou seja, menos cinco do que em outubro de 2015, a primeira vez em que Carlos César foi eleito.

Na equipa de vice-presidentes de Carlos César, a única mudança agora introduzida relaciona-se com a entrada da antiga líder da JS e deputada do círculo de Faro Jamila Madeira, que substitui Luísa Salgueiro, que nas recentes eleições autárquicas foi eleita presidente da Câmara de Matosinhos.