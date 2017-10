Incêndios

A Câmara de Santa Comba Dão está a recrutar voluntários para "ajudar em diversas tarefas no âmbito social" e a recolher bens, essencialmente para equipar habitações de pessoas afetadas pelos incêndios.

"Estamos a recrutar uma bolsa de voluntários para ajudar em diversas tarefas no âmbito social", anunciou hoje o município, através designadamente da sua página na internet, na qual disponibiliza contactos por telefone (962 728 982) e email (geral@cm-santacombadao.pt), através dos quais os interessados se poderão disponibilizar.

A Câmara de Santa Comba Dão, no distrito de Viseu, também pede ajuda para as pessoas afetadas pelos incêndios de domingo, sugerindo a doação de bens como mobílias, equipamento e utensílios de cozinha, roupa de cama e colchões, enfim "tudo o que é necessário para equipar e mobilar as habitações que arderam e serão reconstruídas".