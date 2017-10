Actualidade

A criação de personagens com "densa singularidade existencial", uma das quais ficará "como figura inesquecível da nossa ficção mais recente", foi uma das razões apontadas pelo júri do Prémio Leya para distinguir por unanimidade "Os loucos da rua Mazur".

O escritor João Pinto Coelho venceu hoje o Prémio LeYa 2017 com o romance "Os loucos da rua Mazur", tendo o presidente do júri, Manuel Alegre, destacado tratar-se de um romance "bem estruturado, bem escrito, que capta a atenção quer pelo tema, quer pela construção em tempos paralelos", "um no passado, imediatamente anterior à 2.ª Guerra Mundial e no início desta, e o outro no mundo atual".

"Não cede ao facilitismo do romance histórico, embora a História seja parte da ação e nos apresente uma visão inédita da tragédia resultante das invasões russa e nazi da Polónia", acrescentou.