Incêndios

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões anunciou hoje ter pedido ao primeiro-ministro, António Costa, uma reunião de trabalho, "com caráter de urgência", na sequência dos incêndios que devastaram a região.

Em comunicado, a comunidade refere ter pedido que a reunião de trabalho se realize na sua sede, em Tondela (distrito de Viseu), com a presença de todos os membros do Governo que tutelam áreas relacionadas com os fogos e as suas consequências.

Os representantes dos municípios que integram a comunidade estiveram reunidos e, "dada a dimensão da catástrofe e de calamidade, de que não há memória" na região, defendem que o Governo deve desencadear de imediato "medidas de urgência de apoio" às populações e às empresas e para repor as infraestruturas danificadas.